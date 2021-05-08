Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Mayıs Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
Galatasaray ligin 40. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Galatasaray - Beşiktaş canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray - Beşiktaş maçı devam ediyor. Maçın ilk yarısı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Maç bitiminde sonuçları yazacağız. Maç bittikten sonra özeti izleyebilirsiniz.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Galatasaray 2-1 önde. Maç halen devam ediyor. Goller aşağıdaki gibidir.
Galatasaray'ın gollerini kim attı?
11. dakika : Ryan Babel
45. dakika : Radamel Falcao
Beşiktaş'ın golleri:
42. dakika : Rachid Ghezzal
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Link maç bitiminde aktif olacaktır.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 8 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
- CÜNEYT ÇAKIR(Hakem)
- BAHATTİN DURAN(1. Yardımcı Hakem)
- TARIK ONGUN(2. Yardımcı Hakem)
- HÜSEYİN GÖÇEK(Dördüncü Hakem)
- METE KALKAVAN(VAR)
- ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(AVAR)
- CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)
- ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
- HAKAN TAŞCI(Temsilci)
- MEHMET ALİ YURTSEVER(Temsilci)
- TEMEL TÜYSÜZ(Temsilci)