Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR'ı Mete Kalkavan oldu!
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR'ı Mete Kalkavan oldu!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR'ı Mete Kalkavan oldu!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR), Mete Kalkavan oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR), Mete Kalkavan oldu.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak kritik derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Derbinin VAR'ı ise Mete Kalkavan oldu. AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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