Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri 10 Mart'ta satışa çıkarılacak - Haberler

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri 10 Mart'ta satışa çıkarılacak

AA, Ercan Doğan - Spor
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri 10 Mart'ta satışa çıkarılacak

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçın biletleri 10 Mart Perşembe günü satışa çıkarılacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçın biletleri 10 Mart Perşembe günü satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takımla Beşiktaş arasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri, 10 Mart Perşembe günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

Kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine 14 Mart Perşembe gününden satılacak biletleri, GS logolu Passolig kart sahipleri ise 11 Mart Cuma günü saat 11.00'den itibaren temin edebilecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Mart, Spor, Haberler

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