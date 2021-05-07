Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre derbi için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4. hakemi ise Hüseyin Göçek oldu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür