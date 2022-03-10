Galatasaray-Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
(İHA)
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel