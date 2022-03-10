Galatasaray-Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek - Haberler

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Galatasaray-Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray-Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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