Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, maç öncesindeki son antrenmanını bu akşam gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise derbi maçın taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı