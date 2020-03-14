Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
14.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:38
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girerek derbi maçı beklemeye başladı.
Kaynak: AA