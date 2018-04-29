Galatasaray - Beşiktaş Derbisinde Sezonun Seyirci Rekoru Kırıldı
Galatasaray-Beşiktaş derbisini 50 bin 304 kişi takip etti. Bu rakam, bu sezonun en yüksek rakamı oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerken seyirci rekoruna da imza atıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, derbiyi 50 bin 304 biletli futbolseverin takip ettiği ve bu rakamın sezon rekoru olduğu belirtildi. Derbi müsabakasındaki seyirci sayısı, Türk Telekom Stadı'nın 4. en yüksek seyirci sayısı olarak da kayıtlara geçti.
ZİRVE FENERBAHÇE MAÇINDA
Fenerbahçe ile 2011-2012 sezonunda oynanan maçtaki 51 bin 567 taraftar sayısı Türk Telekom Stadı'nın rekoru olurken, bu maçı 50 bin 750 kişiyle 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki Schalke 04 karşılaşması ve 50 bin 463 kişiyle de 2011-2012 sezonundaki Beşiktaş müsabakası takip etti.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (19)
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TAKIMANA SAHIP CIKAN GALATASARAY TARAFTARLARINA SELAM. . . . . YENILGIYE RAGMEN BESIKTASI TESISLER ÖNÜNDE SEVGIYLE KARSILAYAN BJK TARAFTARINA SAYGI DUYUYORUM. . . SPORUN REKABETIN ASALETIN EN GÜZEL ÖRNEGI OLDUNUZ. . .Cevap Yaz 37 Yayından KaldırKARA KARTAL: Teşekkür ederiz. Biz her zaman renklerimize gönül verdik. Üzüntümüz kirli oyunlar yapılan siyasi hesaplar... ardında kırılan kalpler.1 1 Yayından Kaldır
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Rekorun adı biziz kardeş ilklerin takımı olduğumuzu herhalde söylemeye gerek yokCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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80. 000 KÜSÜR KİŞİ DOLDURDU ATATURK OLIMPIYAT STADINI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. TURKIYE REKORU BIZDE. GERCI TUM REKORLAR BIZDE.Cevap Yaz 2 14 Yayından KaldırGALATASARAYLİ: dogru kardes o zamanlar bir stadiniz bile yoktu arada dolasiyordunuz ve bize geldiniz bizde stadyumda oynatmadik sizi sonra aglayarak ataturk olimpiyatta oynadiniz oraya gelen seyircilerde bjk li degil yuzde ellisi 8kiztasliTüm 19 yorumu okumak için tıklayın2 1 Yayından Kaldır