Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı.
14.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:14
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı