Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı-Soyunda odaları, koridorlar, yedek kulübesi ve stadın çeşitli noktaları dezenfekte edildi-Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi (*Ayrıntılı haber,...

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı -Soyunda odaları, koridorlar, yedek kulübesi ve stadın çeşitli noktaları dezenfekte edildi -Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi (*Ayrıntılı haber, detaylı görüntüler ve fotoğraflar abonelerimize 16.30 gibi geçilecek) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Stadın içindeki dezenfekte çalışmaları -Soyunma odalarının ilaçlanması, koridorlar ve yedek kulübesine dezenfekte yapılması -Tribünler -Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren ile röportaj -Detaylar

Kaynak: DHA