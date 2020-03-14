Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı-Soyunda odaları, koridorlar, yedek kulübesi ve stadın çeşitli noktaları dezenfekte edildi-Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi (*Ayrıntılı haber,...
14.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:13
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
-Soyunda odaları, koridorlar, yedek kulübesi ve stadın çeşitli noktaları dezenfekte edildi
-Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Stadın içindeki dezenfekte çalışmaları
-Soyunma odalarının ilaçlanması, koridorlar ve yedek kulübesine dezenfekte yapılması
-Tribünler
-Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren ile röportaj
-Detaylar
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Kaynak: DHA