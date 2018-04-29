Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Öncesinde 4 Taraftar Gözaltına Alındı

Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

2 BİN 350 KİŞİ OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.

Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı.

Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 4 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.