Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma, pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman bir kalede duran top, diğerinde ise şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray daha sonra İzmir'den uçakla İstanbul'a hareket etti. - İSTANBUL

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, İzmir, Spor, Haberler

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