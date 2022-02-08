Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu FK'ya kiraladı - Haberler
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Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu FK'ya kiraladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray, Berk Balaban'ı Niğde Anadolu FK'ya kiraladı

Galatasaray, kaleci Berk Balaban'ın Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

NİĞDE (İHA) - Galatasaray, kaleci Berk Balaban'ın Niğde Anadolu Futbol Kulübü'ne sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, genç kalecisi Berk Balaban'ın Niğde Anadolu FK'ya kiralandığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi için Niğde Anadolu FK ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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