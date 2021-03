Galatasaray, Belhanda'nın o açıklamalarını yayınladı!

Galatasaray, Faslı futbolcu Belhanda'nın Sivasspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarının noter onaylı yeminli tercümesini yayımladı.

Galatasaray Kulübü, Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklamasının ardından, Sivasspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa sahanın zemini üzerinden yönetimi hedef alan açıklamalarının noter onaylı yeminli tercümesini yayımladı.

İşte Belhanda'nın o açıklamaları:

Muhabir: Bugün saha oyununu biraz etkiledi mi? Hem Belhanda hem de Galatasaray takımına?

Belhanda: "Elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasarayız. Normal olarak Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter'da, Instagram'da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya'da antrenman yapıyoruz. ve Florya'daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı