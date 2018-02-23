Galatasaray, Belhanda İçin Dinamo Kiev'e 250 Bin Euro Ödeyecek
Galatasaray, sezon başında 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Belhanda'nın sarı-kırmızılı takımda 25 kez forma giymesi halinde Dinamo Kiev'e 250 bin euro daha ödeme yapacak.
Sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belhanda'nın kontratındaki bonus maddesi hafta içinde Akhisar Belediyespor ile oynanacak kupa maçı ile birlikte devreye girecek.
Sözleşmesinde Galatasaray'da 25 kez forma giymesi halinde kulübü Dinamo Kiev'e 250 bin Euro bonus bedeli ödenmesi şartı bulunan Belhanda, bu akşam Bursaspor'a karşı 24. kez sarı kırmızılı formayı terletecek.
50 PUANA ULAŞINCA BELHANDA DA 100 BİN EURO ALACAK
Akhisar ile oynanacak kupa maçında da 11'de görev alması beklenen Belhanda sahaya çıkmasıyla, Dinamo Kiev'in kasaına 250 bin Euro daha sokacak.
Ayrıca ligde şu anda 44 puanı bulunan Galatasaray, 50 puana ulaşması halinde de Faslı yıldızın kontratındaki bonus gereği Belhanda'ya da 100 bin Euro başarı primi ödeyecek.
Yani Belhanda hem kazanacak, hem de eski kulübüne kazandıracak.
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50. Tuvalete gittiğinde 150 bin euro 100. Dış fırçalama da 300 bin euro 30. Karıda 500bin euro gibi bonuslarda verseydinizCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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bu fb gs den bı cacık olmaz topcu dıye alırlar yedi sulalesıne yetecek para verıler . . sonuc glenler topcu deıl popcu bıle olmaz. Gıdın kardesım anadolu takımlarına alt yapınıza ne cengaver oyuncular elınden tutlmay bekleyen gencler var. ama nerde elın ıhtıyarlamıs moruklarına basın dolarları sonra vay ekonomık krız vay fıfadan ceza bole gıderse kepenk kapatacaksınız kepenk. . .Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Şu Gs ile Fb futbolcu alırken ve sözleşme imzalarken Bjk başkanı Fikoya bir akıl danışsalar.Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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SAHTEKARLIKTA BİR NUMARAYIZ. DÜRÜST OLMADIĞIMIZ MÜDDETÇE ASLA BAŞARILI OLAMAYIZ.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu kulüp ekonomik olarak bu kadar zor durumda ve 6 ay önce transfere doymuyordu. Kendi kişisel çıkarları için bu büyük camiaları ateşe atanlar ekmeğe muhtaç olun inşallah. Dursun Özbek ve Yıldırım Demirören sayenizde futbolda Avrupa'da rezil oluyoruz.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır