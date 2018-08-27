Galatasaray Bayram'ı!

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Galatasaray transferde forveti beklerken, sol beki halletti. Cim-Bom, Akhisarsporlu Ömer Bayram'ı renklerine bağladı.

Fatih Terim'in ısrarla istediği defansın sol kanadına düşünülen Ömer için sıkı bir pazarlığa girişen sarı-kırmızılılar, Akhisar Yönetimi'ni 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti. Galatasaray Yönetimi futbolcuyla da anlaşma sağladı. Ömer Bayram'ın Türk Lirası ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Yeşil-siyahlı futbolcuya Muğdat tarifesini uygulayacak olan Cim-Bom'un yıllık 2 milyon lira garanti ücret ödeyeceği ifade edildi.

Golcü konusunda da girişimlerine devam eden Galatasaray'ın transfer listesine Vincent Aboubakar da girdi. Modeste ve Niasse ile ilgilenen ancak somut bir sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, Porto'nun 26 yaşındaki forvetini kiralamak için çalışma içine girerken, Portekiz ekibinin bu teklife nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor.

Portekizliler daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Aboubakar'ı kiralamaya soğuk bakmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ı biraz olsun avantajlı duruma getirdi. Sarı-kırmızılılar, Kamerunlu forvetin kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euroyu gözden çıkarırken, futbolcuya da 1 sene için 3 milyon euro önerilecek.