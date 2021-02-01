Galatasaray Basketbol Takımı'nda Daryl Macon ile yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Daryl Macon ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen ABD'li oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Daryl Macon'a bu sezon takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar