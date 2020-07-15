Galatasaray Basketbol Şubesi'nde görev değişikliği Galatasaray Kulübü, basketbol şubesi A erkek takım genel menajerliğine Cem Civan'ın getirildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, basketbol şubesi A erkek takım genel menajerliğine Cem Civan'ın getirildiğini açıkladı.

Galatasaray'da, basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrılmasından sonra sarı-kırmızılılarda bu göreve Cem Civan getirildi. Galatasaray Kulübü'nden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüzün Basketbol Şubesi A Erkek Takımı Genel Menajerliği görevine A Erkek Basketbol Takımımızın 13 yıldır idari ve takım menajerlik görevini yürüten Cem Civan getirilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA