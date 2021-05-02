Galatasaray başkentten 3 puanla döndü
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Galatasaray başkentten 3 puanla döndü

Galatasaray başkentten 3 puanla döndü
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti ve şampiyonluk yarışının içinde kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti ve şampiyonluk yarışının içinde kaldı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada rahat bir galibiyet alan sarı-kırmızılıların gollerini Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba kaydetti.

Puanını 75'e çıkaran ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta karşılaşacağı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini de 6 maça çıkarmış oldu.

Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ise 35 puanda 20. sırada kaldı ve lige tutunma umutlarını azalttı.

Halil Dervişoğlu'ndan ilk gol

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Maçın 44. dakikasında ceza sahası dışından fileleri şık bir vuruşla havalandıran Halil İbrahim, 9. maçında Süper Lig'de golle tanıştı.

Emre Akbaba gollerine devam etti

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, forma giydiği son 6 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Geçen hafta İttifak Holding Konyaspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Emre, Gençlerbirliği ağlarını da kez sarstı.

Emre Akbaba, bu sezon ligdeki gol sayısını ise 5'e yükseltti.

Emre'nin ikinci yarıda attığı bir gol ise VAR uyarısıyla, gol öncesi Babel'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Kalesini yine gole kapattı

Galatasaray, üst üste 3. maçında da rakibine gol şansı vermedi.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 3 maç üst üste gol yemeyen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalardan 9 puan toplamayı başardı.

Candeias sakatlandı, hastaneye götürüldü

Gençlerbirliği'nin futbolcusu Daniel Candeias, ilk yarıda Gedson Fernandes'in müdahalesi sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Fernandes'in bileğine yaptığı müdahale sonrası saha içinde tedavisi yapılan Candeias, birkaç dakika sonra oyuna devam edemedi. Portekizli futbolcu tedavisi için hastaneye götürüldü.

Candeias'ın sakatlandığı pozisyonda faulü yapan Gedson Fernandes ise hakem Halis Özkahya tarafından sarı kart gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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