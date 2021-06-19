Galatasaray başkanlık seçiminde oy sayımına geçildi

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi. 30 sandıkta verilen oyların sayımına geçildi. Toplam 4731 üye oy kullandı.

Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başladı ve saat 15.00'te sona erdi. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'in yarıştığı başkanlık seçiminde toplam 4731 üye oy kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı