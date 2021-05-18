Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman?

Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında yeni seçim tarihi belirlendi. peki, 2021 Galatasaray seçim ne zaman?

Galatasaray'da başkanlık seçimi 12-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada başkanlık seçiminin, "12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı..