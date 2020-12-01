Galatasaray başkanlık seçimi iptal mi edildi? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman?

Resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Galatasaray taraftarlarını merakta bırakan takım, başkanlık seçimini ne zaman yapacak? Galatasaray başkanlık seçimi iptal mi edildi? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ İPTAL Mİ OLDU?

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Sarı kırmızılılarda Burak Elmas, Metin Öztürk ve Ali Fatinoğlu başkanlığa aday olduklarını açıklamıştı. Kulüpte yöneticilik de yapan 81 yaşındaki Cengiz Özyalçın'ı da 'çatı' aday olduğu konuşuluyordu. Galatasaray başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı henüz belli değil.