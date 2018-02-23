Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Şampiyon Olacağız
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyon olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında kendilerini favori olarak gördüklerini ifade etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ve Gayrimenkul Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu makamında ziyaret etti.
"FİKSTÜRÜN LEHİMİZE OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Belediyeden yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk şansını değerlendirerek, "Fikstürün lehimize olduğuna inanıyorum. Şampiyonluk şansı en yüksek takım olarak Galatasaray'ı görüyoruz. Tabii ki hak eden kazansın, hak eden de Galatasaray olsun." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (12)
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ha ha ha senin agzina tatli surmusler galiba ne guzel konusuyorsun kimleri satin aldin onuda soylebari madem okadar eminsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GERÇEKÇİ OLMAK GERKİRSE BU YIL ŞAMPİYONLUKTA EN İDDALI TAKIM BAŞAKŞEHİR SONRA FENERBAHÇE SONRA G. S SONRA BJK TABİ SON İKİ YILDA OLDUĞU GİBİ LİG SIRALAMASINI HAKEMLER DEĞİŞTİRMEZSECevap Yaz Yayından Kaldır
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hadi be sunni şampiyon olabilrisiniz diye düşünüyorum..ikincilik bile zor bak gör bekle gör..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Galatasaylıdan çok gs yandaşları yorum yapıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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kendi sahamıza cenneti deplasmanlarda cehennemi yaşıyoruz fener derbisi geliyor çözüm bulunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır