Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: İnşallah Avrupa'da da Şampiyon Olacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH AVRUPA'DA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Basın mensuplarına konuşan Mustafa Cengiz, "Biz sizinle soğuk bir Kayseri gününde başladık. Şimdi finale kadar geldik. Öncelikle bu şampiyonluğu tüm camiaya, bütün taraftara, bütün Galatasaraylılara armağan ediyorum. Normalde akıcı konuşurum ama şimdi kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. 34 haftanın ardından mutlu sona ulaştık. Hak ettiğimiz, adil bir yarışın ardından ipi göğüsledik. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizimle beraber yarışan rakiplerimizi de tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da bu şampiyonluğu, şampiyonluklarla taçlandıracağımıza inanıyorum." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA SEÇİME ÇEVİRMEK İSTEMİYORUM"

Sarı-kırmızılı camiaya yönelik konuşan Mustafa Cengiz, "Türk futboluna, Galatasaray'ın bu şampiyonluğun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzde bir seçim var. Ben bu şampiyonluğu seçime çevirmek istemiyorum. Ben Galatasaray taraftarıyım. Ateşli bir taraftarım. Başkan olarak şampiyonluk yaşamak nasip oldu bana. Bu görev bana verildi, ben de layık olmaya çalıştım. Bütün camiaya, bütün bize oy verenlere vermeyenlere tüm Galatasaraylılara sevgi, saygı ve selam iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Göztepe'yi de kutlayan Mustafa Cengiz, "Göztepe yüreğiyle oynadı. Adına ve şahına yakışır bir futbol sergiledi. Bütün futbolcularını yürekten kutluyorum. Biz şampiyonluklara oynayan bir takımız. Rakiplerin de verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"UEFA'DAN CEZA YOKi DETAYA GİRMEM"

UEFA'dan ceza almayacaklarını hatırlatan Mustafa Cengiz "UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yapacağız. Herhangi bir ceza yok. Detaylara giremem. UEFA, Türk futbolunu ve Galatasaray'ı destekliyor. Bizim önümüze aşamayacağımız bir engel çıkartmayacaktır." diye konuştu.