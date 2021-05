Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum

"Benim yönetimimdeki arkadaşların aday olmasını istedim, kabul etmediler""Fatih Terim, sadece bana ayar çekmiyor""Önümüzdeki seçim, test seçimidir""UEFA, tarihinde ilk defa bir kulüple 2'nci kez yapılandırma anlaşması yaptı""Bugüne kadar takdir edilesi bir laf duymadım""Benim adım...

"Benim yönetimimdeki arkadaşların aday olmasını istedim, kabul etmediler"

"Fatih Terim, sadece bana ayar çekmiyor"

"Önümüzdeki seçim, test seçimidir""UEFA, tarihinde ilk defa bir kulüple 2'nci kez yapılandırma anlaşması yaptı""Bugüne kadar takdir edilesi bir laf duymadım""Benim adım tehlike olmuş""Başkanına küfür eden bir taraftar kitlesi, Galatasaray 'ı bitirir""Güneş çatısı kuruyoruz, hiç bahseden var mı?""Taraftar bize güvenmeye devam etsin"Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz , düzenlediği basın toplantısında aday olması ve seçilmesi halinde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini açıkladı.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geleceği ile ilgili gelen bir soruya Cengiz, "Benim görev sürem doluyor. Medeni Kanun, yönetimde bir kişi bile kalsa özellikle bu dönemde yönetimin devam ettiğini söylüyor. Kayyum atanmıyor, bu bizi rahatlattı. Ben, Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum" diye konuştu."ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM TEST SEÇİMİDİR"Yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili olarak konuşan Mustafa Cengiz, "Bildiğiniz gibi sezon öncesi ve sezon sonrası açıklamalar yapıyorum. Bu sene şampiyon olamadık, 1 gol averajı ile kaybettik. Önümüzdeki seçimler test seçimidir. Geçmiş başkana şiddetli bir tepki vardı. Kuruldakilerin yarısı beni tanımıyordu. Ben tepki oylarıyla seçimi kazandım. Şampiyon da olursak 5 ay sonra seçime gideceğimin sözünü verdim ve seçime 4 adayla girdik. Eski başkan da aday oldu. Bizi tercih ettiler. ve biz göreve devam ettik. Bu seçim bir tercih seçimi olmayacak, Galatasaray kendisini test edecek. Galatasaray vefakar mıdır, nankör müdür teşekkür mü eder?" şeklinde konuştu."UEFA TARİHİNDE İLK DEFA BİR KULÜPLE 2'NCİ KEZ YAPILANDIRMA ANLAŞMASI YAPTI"Geldikleri günde UEFA'ya yaptıkları sunum ile ceza almaktan kurtulduklarını vurgulayan başkan Cengiz, "72 sayfalık sunumla kendimizi anlattık ve tarihin en iyi savunmasını yaptığımızı söylediler. Oturdular, 3,5 saat bizi dinlediler. ve tarihlerinde ilk defa bir takıma 2'nci kez yapılandırma anlaşması yaptı. Bizim 80 milyon Euro gelir sağlamamızı sağladı ve bu yan gelirlerle birlikte 100-120 milyona kadar yaklaştı" şeklinde konuştu."BUGÜNE KADAR TAKDİR EDİLESİ BİR LAF DUYMADIM"Başkanlık süresi boyunca bir kere takdir edilmediklerini vurgulayan Mustafa Cengiz, "Ben, 'Dursun Özbek'e hakaret etmeyin' derdim, bir gün de hakaret etmedim. Bana bir tek hakaretimi gösteremezsiniz. Ben daha bugüne kadar şu insanlara ya da bana, çalışma teşviki verecek, takdir edilesi bir laf duymadım. ya sizin Allah'ınız yok mu? Tövbe tövbe. Antep ağzı oldu bu, alışkanlık" açıklamasında bulundu."BENİM ADIM TEHLİKE OLMUŞ"Sosyal medya hesabından seçime girmeyeceğini açıkladığında mevcut adayların sevindiğini iddia eden Cengiz, "Ben seçime girmeyeceğimi ilan edince 'oh' dediler. Benim adım tehlike olmuş. Fırsat değerlendiriliyorlar. Listeleri yarım yarım, onları düzeltin diye ek süre de verdik. Şaka da değil. Bize kasten yapıyor diyorlar. Konuşurken disiplin suçu işliyorlar ama biz disipline vermedik. Ben bu gece hastaneye yattım, C vitamini yüklediler. Yeni bir tedavi türüne girdiler. 6 gündür baş ağrısı çekiyorum. Kendini acındırıyor, diyorlar. Şerefsizim, bana acıyana acıyorum. Bir insanın senedinin vadesi vardır, ne zaman geleceği belli olmaz" ifadelerini kullandı."BAŞKANINA KÜFÜR EDEN TARAFTAR KİTLESİ GALATASARAY'I BİTİRİR"Galatasaray taraftarından sadece moral beklediklerini söyleyen başkan Cengiz, "Başkanına küfür eden bir taraftar kitlesi Galatasaray'ı batırır, bitirir. Çoğunun başka takım taraftarı olduğunu biliyorum. Beni savunan doğru dürüst bir troll hesap yok. 3-5 bin vermişler, biz 10 bin verirdik ama yapmam, yapamam. Galatasaray'ı öğrendikten sonra isterseniz bana tekrar çatmaya devam edin ama hakaret etmeyin. Ben geldiğimde 350 olan dava sayısı şimdi bine ulaştı sanırım. Yalan yazan herkesi dava ediyoruz. Doğruyu yazanlara da teşekkür ederim. İstediğimiz tek bir şey var, moral. Biz gazla çalışıyoruz. Bu insanların hepsinin geçmişi var" şeklinde konuştu."GÜNEŞ ÇATISI KURUYORUZ, HİÇ BAHSEDEN VAR MI?Türk Telekom Stadyumu'nun üzerine güneş çatışı inşa ettiklerini ve bunun Avrupa'da ilk olduğunu vurgulayan Cengiz, "Güneş enerjisi çatısı kuruyoruz, hiç bahseden var mı? 25 sene boyunca, 100 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlayacak. İzinler tamamlandı, inşasına başlanacak. Dünyada ikinci, Avrupa'da ilk bu sistem. Enerji sektöründe de çığır açıyor. 10 yıl sanki biz alıyormuşuz gibi ödeyeceğiz, sonra bize kalacak. Gelirin %100'ü bizde olacak. Müthiş bir proje. Fikir babası Yusuf Bey. Üzerinde çalışan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi."BENİM YÖNETİMİMDEKİ ARKADAŞLARIN ADAY OLMASINI İSTEDİM, KABUL ETMEDİLER"Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'a aday olmaları için tavsiyede bulunduğunu ama üç ismin de bu talebi reddettiğini açıklayan Cengiz, "Benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim, aday olmayacağım. Ben her üçüne de teklif ettim, gizli saklı yok. Onlar istemediler. Taraftar yanlış söylemesin. Teklifim sürüyor. Bu seçimde aday olmalarını istiyorum. Seçimin iptal olma ihtimal var. Ben şu anda başkanlık yapıyorsam oğlumun sayesinde. Rakipler güçlü. Ben oğlumun iş yapmasını istiyorum" şeklinde konuştu."MADEM BİZ DÜŞMANIZ SEN NASIL BİZİMLE ÇALIŞIRSIN?"Fatih Terim'in yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla izlediklerinin altını çizen başkan Cengiz, "Sevgili Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Yemin ederim, Yusuf yerinden fırladı benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar, dedi. Doğrudan beni hedef alarak bir şeyler dedi. Anlamamak için aptal olmak lazım. Ben kendimi biliyorum. Ne sana ne taraftarıma hata yaptım. Yolsuzlukların önünü kesmeye çalışıyorum. Biz düşmanız, sen nasıl çalışırsın? O anda istifa etmeliydi. Bu işler sözleşme uzatma çalışmalarıyla alakalı değil. Ver parayı, şunu al. Tam tersine para istemiyor bizden. Fatih hocadan biz bunu beklemedik. 6 gündür sürekli hastanedeyim. Etkili bir konuşma yaptın, düşmanlarını duman ediyorsun, seni tebrik ediyorum sevgili hocam. Bunu başardın. Yaptıkların netice veriyor, eserinle övünebilirsin. Bir kere geçmiş olsuna gelmedin bana. Oğlumu aradın hep. Onun için oynayacağız dedin, 8 kere yenildin. Şaka değil bunlar. Ama bir kere gelseydin, bekledim" diye konuştu."FATİH TERİM SADECE BANA AYAR ÇEKMİYOR"Fatih Terim'in yaptığı açıklamalardan sonra kendisini ile çalışmayacağının altını çizen Cengiz, "Onursal başkan olarak konuşuyor. Gelecek yönetimlere de cebinizde para varsa gelin gibi bir şey dedi. Sadece bana ayar çekmiyor. Gelecek olan adaylara da imkanınız varsa gelin diyor. O dört hedefin yerinde olsam 'sen kimsin ki bize ayar veriyorsun' derdim. Tam tersi oldu, dört tane adayımız tüm yetkiler Terim'e diye sosyal medyada akım başlattı. Diğer arkadaşlar Terim'in yanında olduğunu söyledi, ben değilim" açıklamasında bulundu."TARAFTAR BİZE GÜVENMEYE DEVAM ETSİN"

Yeni sezonla ilgili çalışmalarla ilgili de konuşan Cengiz, "Bütün çalışmalar sürüyor. Abdurrahim Bey, her gün Florya'da. O gerekli açıklamaları yapar. Hiç problem yok, sıfır problem bizim açımızdan. Taraftar bize güvenmeye devam etsin. Galatasaray'ı tutmaya devam etsinler, beni tutmasınlar. Kırmızı çizgimiz Galatasaray'dır. Şu veya bu kişi değildir. Biz hata yaptığımız zaman zaten bırakırız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker