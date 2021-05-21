Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum

"Benim yönetimimdeki arkadaşların aday olmasını istedim, kabul etmediler""Fatih Terim, sadece bana ayar çekmiyor""Önümüzdeki seçim, test seçimidir""UEFA, tarihinde ilk defa bir kulüple 2'nci kez yapılandırma anlaşması yaptı""Bugüne kadar takdir edilesi bir laf duymadım""Benim adım...