Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Emre Akbaba'nın Bonservis Bedeli 4 Milyon Euro

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, basın toplantısı düzenledi. Sarı-kırmızılı kulübün iki önemli ismi, Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili olarak konuştu.

"EMRE AKBABA'YI BEN DE İSTİYORDUM"

Basın toplantısı kararını aniden aldıkları açıklayan Mustafa Cengiz, Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu basın toplantısını siz burada bekliyorsunuz diye yapma kararı aldık. Sizler kutsal bir görev bana göre yapıyorsunuz. Siz, sevgili Abdurrahim ve Yusuf kardeşim, dedi bana. Bu basın toplantısı önceden planlanmış bir basın toplantısı değil. Soracağınız soruları biliyorum, yaratılan baskıları ve taraftar üzerindeki baskıyı biliyoruz. Taraftarın istediği bir futbolcunun transfer olmasını bende istiyorum. Bende bir taraftarım. Bizim farkımız, onların adına sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz." dedi.

Taraftarımızın beklentileri açık. Takım yeterli derken, her zaman en kötüyü baz aldım. Benim elimdeki elemanlar, çalışanlar, teknik heyet, dünyanın en değerli futbolcuları, en değerli insanlarıdır bende olduğu sürece. Ama, aktisat ilminin doğusuna neden olan hiç bir zaman hiç bir şey için yetetl değildir. Galatasaray, Manchester, BArcelona, kendini updat etmek zorundadır. Biz bu bağlamda, teknik heyetin isteklerini, yaptık.

Bu asla ağlamak değildir, ben çocukluğumdan bu yana ağlamadım. Allah da kimseyi ağlatmasın. Taraftarımıza, camiaya, asla yalan söylemeyiz. Asla yalan söylemeyiz, arkadan iş çevirmeyiz, Bunu diyerek de asla rakiplerimize asla laf atma düşüncesinde değilim. Biz camia olarak, "rakibe saygı, kendimize saygı" dedik. Biz rakibe de saygı duyuyoruz, herken bildiği gibi yaşar. Biz kendi doğrularımızla ve yanlışlarımızla sorumluyuz. Biz, yönetim olarak başka camiaları yorumlamak haddimize değil.

Biz bu zorlu şartlarda kavgaya asla alet olmayız. Geçici tatminler için camiaları asla birbirine düşürmeyiz. Biz rakiplerimize, hangi durumda olursa olsun çok saygılıyız. Göztepe maçında seyircilerimiz çok yorulduve çok azap çektiler, biz Pazar günü Göztepe taraftarını en iyi şekilde ağırlayacağız.

"EMRE AKBABA'NIN GALATASARAYLILIK DURUŞU"

Emre'nin sergilediği tavır Galatasaraylılık duruşudur. Tüfek icat oldu mertlik bozuldu, profesyonel hayatta bunlar bulamayız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah taraftarımız da Emre Akbaba'yı karşılar. Fakat, çözümler ve ihtiyaçlar bitmez. Bu bağlamda sizleri de kutluyorum.

Alanyaspor haklı olarak en yüksek değerde satmak istiyor. Bazen pahalı olarka görünen şey, ucuza patlar. Pahalı diyemem, Türkiye'nin en değerli futbolcularından biri. Bir Türk futbolcusu özünde, Belçika'da doğmuş da olsa. Ancak, öyle değerler vardır ki, paha biçemezsiniz. İnşallah Galatasaray'ın geleceğinde sanat eseri gibi ışıldar.

MUSTAFA CENGİZ'İN FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe bizim çok değerli bir rakibimiz. Biz, onların resmi bir teklif vermediğini biliyoruz. Resmiyete intikal etmiş bir durum yok. Bir takım söylemler var. biz kendimizden sorumluyuz. Rakibi küçümsediğimden ve ya aşağılandığından dolayı değil, korkmutorum da. İsterdim ki Emre bize bedava gelsin ama mümkün değil. Profesyonel dünyada para vermek durumundasınız.

Pahalı mı? Nereden baktığınıza bağlı. Alanyaspor'un istediği neredeyse bunun iki katıydı. Düşük ücret mi? Değil. Kurun bu kadar yükseldiği noktada karşılayacağız.

Şartlar geliştikçe, transfer 31'inde biter, satış 31'inden sonra devam eder. Biz, ince eleyip sık dokuyoruz. Fatih Terim, Şükrü, teknik kadro, tüm kurumlarımıyız çok çalışıyor. Bizim denetleme kurullarımız bakıyorum, çok çalışıyorlar. Bizim dinlenmemiz hiç önemli değil. Şurada ben sizlerle mutlu bir şeyler paylaşıyorsam, dinleniyorumdur. Abdurrahim beyde 2 saatlik uykuyla duruyor.

Çok ciddi Ankara ile temaslara ihtiyaç var. Allah utandırmasın ve devamını getirsin.

Bizim bir hayalimiz var. Roma bir günde kurulmadı, bizim de öyle olacak. Hem TL'de hem kurda bir sisteme oturtmak istiyoruz. Şu an en doğru transfer Muğdat transferi gibi duruyor. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum geçici. Çok dinamik ve genç bir nüfusa sahibiz, bunlar geçecek. İnşallah Türk parası de gerçek değerini bulacak ve Türk parasıyla kontratları yapacağız.

Carole 750'ye gitti. Şu anki açığımız 3.350 milyon euro. Mayıs 2019'a kadar bunu kapatamazsak 3 milyon euro ceza yeriz. Becerikli bir yönetim olarak futbolcu satmaya çalışmalıyız.

Onlarca var transfer için. Çok dinamik bir süreç. Sevinemiyoruz ama. İnşallah Ndiaye transferi de olacak diyeyim. Çünkü bazen konuştuklarınız bir bakıyorsunuz dünyanın öbür ucunda oluyor.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN SÖZLERİ

Bir insan ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçeliyim veya Beşiktaşlıyım diyorsa, ben ona fazla mani olamam. Onda takım ruhu var. Heyecanına mani olmak istemem. Ben onun içindeki aşkı zedelemek istemem.

Ben bir futbolcu için bir camiayı üzmek istemem. Bir futbolcu olarak bulabilirsiniz ama camiayı kurmamalısınız. Fikret Başkan, Serdar Bilgili başkanla da diyaloğumzu iyiydi. Ama önceden ben onlardan bir şey alabilirmiyim dediğimde "Sizde iyi oynar, taraftar bana yüklenir" dedikleri zaman ben almam.

Dün akşam kendi kendime panikledim. Kimse yoktu evde yalnızdım. Gerçekten bir insanın nasıl paniklediğini yaşadım. Dün gece benim için kabustu, inanılmaz bir geceydi. Hesap ettiğimiz paranın dahada altına mal ettiğimiz için mutluyum.

MUSTAFA CENGİZ: BORÇLARIMIZI TL'YE ÇEVİRDİK

Özellikle taraftarlarımıza desteğini yitirmemelerini istiyorum. Galatasaray'ın belli kasa kolaylıkları ve harcamaları ile değil, paylaşayarak, bölüşerek Galatasaray'a sahip çıkarız. Kombineler bitmek üzere, orada da değiliz. Biz inşallah, şartlar el verdiği ölçüde, Galatasaray'ı mali açıdan pozitif, yapacağız. Desteğinizi esirgemeyin diyoruz.

Bizim yaklaşık yüzde 70'e yakın borçlarımız kısa vadeli idi, 35'e yakın uzun vadeli idi. 15 gün öncesine kadar bunu tersine çevirdik. Buradan Ziraat Bankasına ve Denizbank'a çok teşekkür ediyorum. Banka sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. 380 milyon TL'lik bu dönemde, yeniden yapılandırmaya gittik. Borçların yüz 70'ini uzun vadeye aldık. Tamamını Türk Lirası yaptık. Bunu da sevgili ekonomi ile ilgili tüm taraftarlarımıza iletmiş olayım.