Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönetimden geçmiş olsun ziyareti

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, başkan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, başkan Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret eden Abdürrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.Sağlık durumuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, "Halsizlik ve kilo kaybı şikayetim üzerine gittiğim hastanede demir eksikliği nedeniyle ilaç ve 3 ünite de kan verdiler. Kendimi iyi hissedince de evimde dinlenmemi uygun gördüler. Pazartesi günü de tekrar hastaneye gidip PET çekimi yaptıracağım" dedi.

Kaynak: DHA