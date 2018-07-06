Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ben Şampiyonlar Ligine Katılım Belgesini Aldım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısında merak edilen konulara açıklık getirdi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

6 yabancı transfer edilmiş, çok özür dilerim bunlar 9'uncu oldu. Tümü Türk oynayaydı da biz 10'uncu olaydık. Öyle basketçiler var ki Türkiye'de benzin parasına sahaya çıktık. Oktay Mahmuti hocamız konusunda... Kendisi Türkçe'ye çok hakim bir insan. Kendisine açık ve net şunu söyledik. Bizimle lütfen devam ediniz. Mali olarak UEFA'da mütehaddit görüşmelerde futboldan kazandığınızı futbol dışında harcayamazsınız. Türkiye'nin özel konjektürünü anlattık. 1450'ye yakın amatörde sporcumuzun olduğunu söyledik. Bir ailede 13 kişi yatıyor, 1 kişi çalışıyor. Futbol çalışıyor ödüyor.

MAHMUTİ İNDİRİME YANAŞMADI

Mahmuti ile devam edin lütfen dedik. 1.2 milyon dolar sözleşmesi vardı, 1,5 yıllık. Hocam siz 2 milyon dolar da alabilirsiniz ama Galatasaray'ın gücü bu. Yapabilirseniz buna bir indirim yapın. İndirim yapmayabilirsiniz, yasal hakkınız; ama bir ödeme planı yapın dedin. İndirim yapmam için bir nedenim yok Galatasaraylı da değilim. Kendi kariyerime bakarım dedi. Bir şey diyemeyiz, haklı. Prandelli'de de haciz var. Prandelli'ye 2,5 milyon TL borcumuz var. Biz insanlarla çok iyi nikah kıymışız, çok iyi boşanmışız. 1 milyon 250 milyon dolarlık ücret bizim için zor. Basketteki genel durum şöyle. Küçülme diye bir şey yok. Otarşizim var. Kendine yeterlilik artık bitti. Bizim basketbolda, voleybolda bu 1 milyarlık farkın önünü kesmek için bir torba yasa çıktı...

GALATASARAY BİR KİŞİNİN PARASINA MUHTAÇ DEĞİL

Ünal Aysal bizim değerli başaknımız. Onun döneminde 2 şampiyonluık yaşadık. Onunla başkanlığı bıraktıktan sonra teşriki mesai yaptık. Hep Galatasaray konuştuk. Kendisi bize sponsurluk vaadinde bulunmadı, basketbol A.ş yi kurarsanız giderleri karşılarım dedi. Paranın çöpe gitmemesi için. Bize güvenmesi gerekir. Torba yasa ile ilgili konuyu bilmiyor. Voleybol A.Ş ve Basketbol A.Ş programımızdaydı. Bunları kursaydık amatörlere olan 10 milyon TL'lik katkıyı alamazdık. Bana artık sormayın, tüm değerli başkanlarımız abimiz gibi o da değerli. Bir camia bir kişinin yardımına muhtaç hale gelmişse yazıklar olsun o camia.

Biz de isteriz Bayern Münih gibi futbolda istikrarlı olmak. Basketbolda rakibimiz gibi olmak; ama artık ne kadar köfte o kadar ekmek. Bahçelievler'de devletimizin yapmış olduğu spor salonuna talibiz. GSGM ile görüşüyoruz. Oraya TBF'de salonum yok diye talip olmuş. Salon için sponsor arıyoruz. Sponsor amazon ormanlarında kabile değil ki gidip keşfedelim. Sponsor olmak isteyen gelir, Galatasaray dünya markası. Mali şartlar sponsorları geri itmekte. Fanatizm de sponsorları geri itiyor. Bu yüzden futboldaki fanatizmin yok olmasını istiyoruz. Biz her hafta hesap veriyoruz, 6 haftadır monitoring denen raporlama yapılıyor. Burada her şey görülüyor.

DONK TEKLİFLERİ REDDETTİ

Donk konusunda çok eleştiri geldi. Rakamsal olarak bakıldığında çok haklı. Finansal Fair Play'de bizim yaptığımız anlaşmadada satmadan alamıyoruz. Donk'ta bizim bonservisi elinde. Donk olduğunu unutun, son 6 ayını düşünün... FFP gereği sadece kiralık, takas ve bonservisi elinde oyuncu düşünün. 2 milyon doları almadı, onu menajerlik ücretinin içine embed etti. Şampiyonluğa 3,5 milyon Euro pirim ödedik.

Bizi üzen şey, bunları 10 gün içinde ödememiz gerekiyordu. Donk'un ev kirası, uçak paraları... Bunları yok ettik. Arap ülkesi, Emre Çolak'a yıllık 4 milyon Euro transfer ücreti geliyor. Donk'a da geliyor bu teklifler. Bunlara gitmedi Donk, sözleşmesinde sakatlanırsam 6 ay oynamam diye bir madde de yok. Bizden imza parası da istemedi. Ona verenler de vardı, onları söylemek istemiyorum. Rakiplerimize gider sözler...

KAPI GİBİ KATILIM BELGEM VAR

Öyle bi düzende yaşıyor ki Türk futbolu, ben bunu söyleyince bazı Türk futbolcular bozuluyor. Bizim gelirlerimiz Türk lirası, ödemelerimiz Euro. 5 kat fark var. Bu bir düzenektir ve bozulması lazım. Biz Muğdat'ı TL olarak transfer ettik. 2 milyon TL'ye imza attı diye adamı küçük gördük. Galatasaray tek başına yapamaz bunu asla gücü yetmez. Öyle bir kangren hale gelmiş ki... Bunun yolu Türk futbolculara enflasyona endeksli yapılabilir. Yabancı futbolculara da ödemelerin sigorta edilmesi gerekir. Bu yapılamaz şu anda çünkü kur ve faiz yüksek. UEFA'nın yazısını hazırladım. 4 sayfa yazdım. Kendilerine durumu tekrar izah ettik. FFP Komitesi Başkanı'na hitaben yazdık. Bizim durumumuz PSG'den farklı. Biz onlar gibi Neymar'ı değil Muğdat'ı transfer ettik. Galatasaray'a men verileceği resmi olarak her yerde söyleniyordu ocak ayında. 35'e yakın seyirci takımın idmanını seyretti, 1 milyon TL gelir elde etti. Böylesi ilk Galatasaray'da. Yellow Friday'de çok etkilendi UEFA. 32 milyon TL toplam loca ve VIP satışı yaptık. 32 milyon TL ile takım kurarsınız ama borçlar ejderha gibi. Benim Antep konuşmamdan etkilenip de yapmadılar, tarihinde ilk defa bir kulüple ikinci kez anlaşma yaptı. Bunu üzerine rakiplerimiz şoka girdi. Ben 12 Haziran'da katılım belgesi aldım kapı gibi. 14'ünde yapılandırma anlaşması yaptım, bitti benim için. Sonrası UEFA'nın sorunu. Bazı takım taraftarları UEFA'ya kendi nedenleri için kızabilir. Bekliyoruz, en kısa zamanda kararı. Tersi bir durum olacağını düşünmüyorum, düşünnmek istemiyorum.

Biz 2,4 milyon Euro'ya Cavanda'yı sattık. Milli problemdi bu.

Çok uzun sürdür Nagatomo pazarlığı. 2,5 açıktayız şimdi, onu kapatmamız lazım. Bunu yapmazsak 3 milyon Euro ceza öderiz. Biz mahkemeliğiz Cavanda ile. Standart Liege'de kiralık iken Cavanda'nın ücretini biz ödüyorduk. 20 Mayısı bekledik, opsiyon kullanmaları için. Kullanmadılar.

ALBAYRAK: TARIK'A KULÜP ARIYORUM, ERAY İLE YOLLARI AYIRDIK

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal ile dün uzun uzun nkonuştuk. Geçmişe yönelik 200 bine Euro tasarruf ettik, onun için mutluyum. Kulüp arıyorum ona, kendisi ile konuşuyorum. Oynaman lazım diyorum. Oynamazsa kendine takım bulamayacağını ifade ettim. Eray ile yollarımızı ayırdık." diye konuştu.