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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi etkileyerek maçı kazanma algısı oluşturmaya çalıştığını anladım"

20.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:35
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

Başkanı : "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi etkileyerek maçı kazanma algısı oluşturmaya çalıştığını anladım" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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