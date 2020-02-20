Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi etkileyerek maçı kazanma algısı oluşturmaya çalıştığını anladım"
20.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:35
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Ali Koç'un açıklamalarını dinlediğimde, derbideki hakemi etkileyerek maçı kazanma algısı oluşturmaya çalıştığını anladım" - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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