Galatasaray Başkanı ile NEF Başkanı, Dün Gece Yemekte Arda'nın Transferini Görüştü
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, dün gece yedikleri yemekte Arda Turan'ın transferi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Bebek'te bir araya geldi. 20:30'da başlayan ve yaklaşık 2,5 saat süren yemekte Arda Turan transferi konusunda her iki taraf da büyük yol kat etti.
Galatasaray Yönetimi, sponsor desteğini aldıktan sonra gözünü Barcelona Kulübü ile yapacağı görüşmeye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, elde edilen maddi kaynak ile Arda Turan'ı kadroya katmak istiyor. Önümüzdeki günlerde Galatasaraylı yetkililerin Barcelona Kulübü ile temasa geçmesi bekleniyor.
NEF, GALATASARAY'IN SPONSORU
Galatasaray ve NEF arasındaki forma sponsorluğu anlaşması 10 Ağustos 2016 tarihinde imzalandı. Her iki taraf yapılan anlaşma çerçevesinde 1+1+1 sezon opsiyonlu olarak Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Türkiye'de oynanacak diğer maçlarda geçerli olacak göğüs reklamı konusunda anlaşmaya varmıştı.
(NTV Spor)
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Valla şöyle yorumlara baktımda inşallah yönetimden birileride okumuştur, bi tane adam gelmesini istemiyor ne diye diretiyorsunuz allah aşkına, bu adam bedava geliyorum dese bile alınmaz arkadaşa gidip karıştırmadığı yer yok ancak instagramdan kızlara yürüsün.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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valla dünyada sevmedigim tek fıtbolcu olarak ardayı görüyorum istemiyorum galata sarayda adam gibi fıtbolunu oyna senin ne işin var siyasetle senin neyine politika. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GELMESİN KARDEŞİM. GS TARAFTARI BU ADAMI İSTEMİYOR. GİTSİN REKLAM FİLMİ ÇEKSİN OCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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valla gelirse buna para verirse 150 GS taraftarı olarak takımı bırakırız.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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gelmesin arkadaş. ondan ne topcu ne popcu olur. GS takım oturmuş sistemi bozmayamı gelecek. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ardanın Galatasaray da, hatta Türkiye de ne işi var ? Gençlere yeteri kadar örnek olduktan sonra !!!! Bırakın yatarak kazandığı paraları istediği gibi yesin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MİLLİ TAKIMI DAHİ KARIŞTIRAN, HER HAREKETİ İLE TAKIM RUHUNU VE DİSİPLİNİNİ ORTADAN KALDIRAN ARDAYI KESİNLİKLE TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ, ARDAYA HARCANACAK PARAYLA GİTSİNLER GENÇ OYUNCULARA İŞ ETİĞİ - DAVRANIŞ EĞİTİMİ ALDIRSINLAR, ALDIRSINLAR Kİ BİR DAHA BU CAMİADAN BİZİ UTANDIRACAK İNSANLAR ÇIKMASIN,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İnşallah gelmez amin !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu adamdan bu saatten sonra birşey olmaz yaşlandı artık ^^Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ne işi var gs de o kara leke ile yaşamaya devam etCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bir GS taraftarı olarak arda nın galatasaray a dönmesini doğru bulmuyorumCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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düzeni bozmasın daCevap Yaz Yayından Kaldır
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gelmesimesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oynarsa kendine zaten kiralık gelecek yeniden piyasa yapması lazımCevap Yaz Yayından Kaldır