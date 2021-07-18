Galatasaray Başkanı Elmas, yarın yapacağı basın toplantısında 1 aylık dönemini değerlendirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray Başkanı Elmas, yarın yapacağı basın toplantısında 1 aylık dönemini değerlendirecek

Galatasaray Başkanı Elmas, yarın yapacağı basın toplantısında 1 aylık dönemini değerlendirecek
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek toplantının saat 17.00'de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın görevdeki ilk 1 aylık dönemi hakkında değerlendirmede bulunacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi
Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi
Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi yolunda kritik PSV maçı TV8'de
Galatasaray taraftarına müjde! Şampiyonlar Ligi yolunda kritik PSV maçı TV8'de
Gedson Fernandes ve Kurzawa adım adım Galatasaray'a! Burak Elmas bizzat transferde son durumu paylaştı
Gedson Fernandes ve Kurzawa adım adım Galatasaray'a! Burak Elmas bizzat transferde son durumu paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Zeynep Bastık Kaan Yıldırım Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Balotelli Mustafa Er Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray Başkanı Elmas, yarın yapacağı basın toplantısında 1 aylık dönemini değerlendirecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 13:05:52. #1.16#

title