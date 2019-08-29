Galatasaray Başkanı Cengiz'den Real Madrid'e gözdağı

29.08.2019 22:04

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda İspanya'nın Real Madrid ile yapacakları karşılaşmalara ilişkin, "Real Madrid ile yarım kalmış bir hesabımız da var." dedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Monako'da düzenlenen kura çekimi sonrasında A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşmesini AA ve TRT muhabirlerine değerlendiren Başkan Cengiz, "Kolay grup yok, geçen yıl hatırlarsanız kolay denen grupta üç takıma da yenildik. Çekiştik ama Avrupa Lig'ine kaldık." ifadelerini kullandı.

Cengiz, futbolun her türlü sonuca açık olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın adı var. Galatasaray bulunduğu her grup ve zeminde en tepeye oynar, şampiyonluğa oynar birinciliğe oynar ve bu yolda mücadele verir. Sonuç ne olacak, bakacağız hep beraber." diye konuştu.

Falcao tranferi açıklaması

Radamel Falcao transferiyle ilgili bir soru üzerine ise Cengiz, "Sözünü ettiğiniz futbolcunun adını anamam. Kontratlı bir futbolcu. Biz saygı duyarız. Monako kulübü değerli bir kulüp." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, defans, orta saha ve forvet mevkileri için bütün olanakları zorladıklarını belirterek, Galatasaray taraftarı ve kulübün bu yıl da en tepede yer alması için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Kura çekiminde 2020'de Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak İstanbul ve Galatasaray isimlerinin sık sık zikredildiğini anlatan Cengiz, "Çok olumlu sözcükler sarf edildi. Biz bundan gurur ve onur duyduk. Biz Galatasaray olarak sadece camiamızı değil bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz. O vakar ve gurur içinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Real Madrid'e göz dağı

Grupta karşılaşacakları Real Madrid takımı ile ilgili de konuşan Cengiz, "Real Madrid ile yarım kalmış bir hesabımız da var." diye konuştu.

2013 Nisan ayında Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'i 1-0 geri düştüğü maçta 3-2 yenmişti. Galatasaray bu galibiyete karşın, ilk maçı 3-0 kaybettiği için Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.81. dakikada Drogba, Real Madrid ağlarını havalandırmış ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.

Kaynak: AA