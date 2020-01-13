Galatasaray Başkanı Cengiz: "Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum"
Soru soran basın mensubu Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.
13.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:44
Soru soran basın mensubu
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA