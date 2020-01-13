Galatasaray Başkanı Cengiz: "Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum"
Haberler » Güncel » Galatasaray Başkanı Cengiz: "Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum" - Haber

Galatasaray Başkanı Cengiz: "Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum"

Soru soran basın mensubu Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.

13.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:44
Galatasaray Başkanı Cengiz:

Soru soran basın mensubu

Kulübü Başkanı 'in konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, açıklamalarda bulundu.

(3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Galatasaray Başkanı Cengiz: "Ben yapılandırma için devletimize teşekkür ediyorum"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler