SPOR Galatasaray Başkanı Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullandı
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SPOR Galatasaray Başkanı Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Galatasaray Başkanı Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullandıCengiz Galatasaray için mücadeleye devamOlgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün başkanlık seçiminde oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi.

SPOR Galatasaray Başkanı Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullandı

Cengiz Galatasaray için mücadeleye devam

Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün başkanlık seçiminde oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi. Cengiz, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adayların Galatasaray için mücadeleye devam edeceğini söyleyen Cengiz, Sağlıklı, uğurlu, fetret, ayrışma devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın. Kaybeden, üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, açıklamalarının ardından alkışlarla Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı.

SPOR Galatasaray Başkanı Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullandı
SPOR Galatasaray Başkanı Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullandı
SPOR Galatasaray Başkanı Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullandı
SPOR Galatasaray Başkanı Cengiz, başkanlık seçiminde oyunu kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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