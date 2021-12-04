Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte... - Haberler Spor
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray Başkanı Burak Elmas:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas : "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı." - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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