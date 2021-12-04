Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte...
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas : "Kulüpler Birliği toplantılarında hiçbir kulüp hakemlerden memnun değil. Ancak TFF mevcut durumu sürdürmekte ısrarcı." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet