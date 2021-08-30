Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den, Ç.Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap: "Fatih hoca bizim için çok değerlidir ve kıymetlidir.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den, Ç.Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a cevap: "Fatih hoca bizim için çok değerlidir ve kıymetlidir. Teknik konularda tek yetkilidir. Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetsel olarak tek patronu ise Burak Elmas'tır. Florya ile bizim aramızda ikilik oluşturmaya çalışmasınlar, bize sökmez." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı