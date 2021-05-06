Galatasaray Başkan Adayları Listesi 2021 Açıklanıyor! İşte 2021 Galatasaray Başkan Adayları

Galatasaray'da 29 Mayıs 2021'de yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi adaylar belli olmaya başladı. Şu ana kadar 3 isim, resmen adaylığını duyurdu. Galatasaray Başkan Adayları listesi 2021 belli oluyor...

2021 Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi, seçimli olağan genel kurulda 38. Galatasaray Başkanını belirlemek için yapılacak olan seçimdir.

Bu seçimden önce, 14 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan seçimli olağanüstü genel kurul, Türkiye'de COVID-19 pandemisi önlemleri nedeniyle iptal edildi.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI

İşte adaylığını açıklayan ve kulislerde adı geçen başkan adayları...

Burak Elmas

Olağan genel kuruldaki başkanlık seçimi için aday olacağını açıklayan ilk isim Burak Elmas oldu. Elmas, 3 Mart 2021'de yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla adaylığını ve başkanlık için yarışacak kadrosunu açıkladı.

Elmas'ın ekibinde Asaf Savaş Akat, Işıtan Gün, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kalelioğlu, Fatih Birol, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol ve Serhat Demirel yer aldı.

Elmas, daha önce 3 kez Galatasaray yönetimlerinde futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer almıştı.

Metin Öztürk

Daha önce Mayıs 2018'de Dursun Özbek'in listesinden aday olan Öztürk, seçilememişti. Öztürk, Aralık 2020'de yapılacak olan olağanüstü genel kurulda aday olacağını açıklamıştı. İptal olan olağanüstü genel kurulun ardından Mayıs 2021'de yapılacak seçimde de aday olacağını yineledi.

Başkan seçilirse mevcut teknik direktör Fatih Terim ile devam edeceğini belirten Öztürk, başkan olduktan sonra 1 yıl içinde 4 adet antrenman sahası yapacağını vadetti.

Eşref Hamamcıoğlu

2018 yılında Divan Kurulu Başkanı seçilen ve Nisan 2021'de bu görevi sona erecek olan Eşref Hamamcıoğlu, 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.

Hamamcıoğlu, Galatasaray'ı daha dengeli ve şeffaf bir yapıya kavuşturacağını söyledi.

Kulübün 6656 numaralı üyesi Tuncer Hunca, Bizim bir andımız var sloganıyla 15 Mart 2021'de adaylığını açıkladı. Hunca, daha önce Mayıs 2018'de yapılan seçimde Ozan Korkut'un listesinde yer almış ama seçilememişti. Hunca, 3 Mayıs'ta Eşref Hamamcıoğlu lehine adaylıktan çekildi.

Adaylar ve seçim

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğüne göre başkan adayı olabilmek için genel kurula katılma hakkına sahip en az 100 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Kurulu Başkanlığına önermesi gerekir. Bu sebeple adaylar, genel kurul yapılacağı gün belli olacaktır.

Renk seçimi 7 Mayıs'ta yapılacak. Bu sebeple aday adayları en geç 7 Mayıs'a kadar listelerini iletecek.

Burak Elmas, başkan adaylığı için gerekli evrakları 28 Nisan 2021'de Divan Kuruluna teslim etti.

Listesini Divan Kuruluna veren ikinci isim Metin Öztürk oldu. 216 üyenin imzasıyla verilen dilekçeyle Öztürk'ün adaylığı kesinleşti.

Galatasaray yönetimi, 5 Mayıs 2021 tarihinde 22/29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimi, pandemi önlemleri sebebiyle en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal etti. İstanbul Valiliği, seçimin yapılabileceğine dair yazıyı Galatasaray yönetimine gönderdi.