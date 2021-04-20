Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Avrupa Ligi planı tüm futbol dünyasını kısırlığa iter
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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Avrupa Ligi planı tüm futbol dünyasını kısırlığa iter

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Avrupa Ligi planı tüm futbol dünyasını kısırlığa iter
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferi'nin açıklamalarına destek veren Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, "12 takımın başı çektiği Avrupa Ligi planı tüm futbol dünyasını kısırlığa iter" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferi'nin açıklamalarına destek veren Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk, "12 takımın başı çektiği Avrupa Ligi planı tüm futbol dünyasını kısırlığa iter" dedi.

Galatasaray Kulübü başkan adayı Metin Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa ligi ile zengin kulüpler daha zengin yapılıp bir gösteri ligi kurulması hedefleniyor. Dünya'nın önemli sahne gösterilerinden Cirque du Solei futbola entegre ediliyor. Futbolun en büyük zevki hep üç ihtimalli olmasıdır. Çünkü top yuvarlaktır. Daha geçenlerde, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Tottenham, rövanşta Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve elendi. 1988'de ilk maçta 3-0 yendiğimiz Neuchatel Xamax'ı rövanşta 5-0 ile geçmek müthiş. 25 Ağustos 2000'de Süper Kupa'da Jardel'in uzatmada attığı golle Real Madrid'i 2-1 yenmek müthiş. Futbol bunun için dün dünyada en popüler spor. Her an her şey olabilir. Şimdi kendilerini futbolun tanrısı sanan akbabalar, kendi düzenlerini getirmek istiyorlar. Biz buna izin vermeyiz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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