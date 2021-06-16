Galatasaray Başkan Adayı Hamamcıoğlu: "Kendisinin sözleşmesi bitse de bizim ilk görüşmemiz Fatih Terim'le olacaktır"
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Galatasaray Başkan Adayı Hamamcıoğlu: "Kendisinin sözleşmesi bitse de bizim ilk görüşmemiz Fatih Terim'le olacaktır"

Galatasaray Başkan Adayı Hamamcıoğlu: 'Kendisinin sözleşmesi bitse de bizim ilk görüşmemiz Fatih Terim'le olacaktır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) ile bir araya geldi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) ile bir araya geldi. Hamamcıoğlu, "Kedisinin sözleşmesi bitse de bizim ilk görüşmemiz Fatih Terim'le olacaktır" dedi.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleri ile Ankara Sanayi Odası Meclis salonunda bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, "Kedisinin sözleşmesi bitse de bizim ilk görüşmemiz Fatih Terim'le olacaktır. Biz yönetime geldiğimizde ilk davet edeceğimiz kişi Fatih Hoca olacaktır" ifadesini kullandı.

Seçime çok kısa bir zaman kala beklentilerini ve projelerini açıklayan Hamamcıoğlu, "Beklentilerimiz bir an önce Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu sevgi saygı etrafında birleşerek bütün üyelerin, artık rekabet ve husumeti bırakarak fikir ayrılıklarına rağmen birleşmeleri ve kucaklaşmalıdır. Camianın böyle bir barışa ihtiyacı var. Bu seçim İnşallah buna vesile olur" dedi.

"Biz yönetime geldiğimizde ilk davet edeceğimiz kişi Fatih Hoca olacaktır"

Teknik direktör konusuna da değinen Hamamcıoğlu, "Eğer konu Fatih Terimse, onun seçim propagandası olarak kullanılmasına karşıyım. Şu an da Galatasaray'da teknik direktör sorunu var. Camianın teveccühünü alarak gelecek kişide bunu en kısa sürede çözecektir. Galatasaray çaresiz değildir. Kedisinin sözleşmesi bitse de bizim ilk görüşmemiz Fatih Terim'le olacaktır. Galatasaray'ın Fatih Terim le bağlatışı sözleşme kapsamında değildir. O bakımdan bizde yönetime geldiğimizde ilk davet edeceğimiz kişi Fatih Hoca olacaktır. Çünkü Fatih terim kulübümüzü eski oyuncusu, kaptanı genel kurul üyesi ve bu zamana kadar ki bütün başarılarda rol almış önemli bir isimdir. O bakımdan ilk görüşmemizi kendisi ile yapacağız" ifadelerini kullandı.

Seçilmeleri sonucunda göreve gelmeleri halinde yapacakları işlere değinen Hamamcıoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Seçim sonucunda göreve gelirsek yapacağımız ilk işin bu seçimde beraber yarıştığımız rakiplerimizi davet etmek, onların projelerinden yararlanmak, çalışma gruplarımızda olurlarsa onları davet etmek ve eski başkanları da davet ederek bu birleşmenin, kucaklaşmanın ilk adımını atmak olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Galatasaray Başkan Adayı Hamamcıoğlu: "Kendisinin sözleşmesi bitse de bizim ilk görüşmemiz Fatih Terim'le olacaktır" - Haberler Spor
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