Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas kimdir? Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas ne iş yapar?

Galatasaray Kulübü'nün aldığı seçim kararının ardından, kulübün eski yöneticilerinden Burak Elmas, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas kimdir? Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas ne iş yapar? Burak Elmas serveti ne kadar?

Galatasaray Kulübü'nün aldığı seçim kararı sonrası ilk başkan adayı belli oldu. Kulübün eski yöneticilerinden Burak Elmas, 19-26 Aralık'ta yapılacak seçimde adaylığını açıkladı. Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas kimdir?

Twitter üzerinden adaylığını açıklayan Burak Elmas, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS KİMDİR?

İş Adamı Burak Elmas 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır.

Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır.

Ünlü iş adamı Sezgin Elmas'ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu dur.