Süper Lig'de geride kalan 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray Başakşehir muhtemel 11'ler!

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKKINDA

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

RAMS Başakşehir ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ile 13 mağlubiyet yaşayarak 54 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 19. haftada oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK BULUNUYOR

Galatasaray'da RAMS Başakşehir maçı öncesi 4 eksik bulunuyor.

Milli takıma davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray Başakşehir muhtemel 11'leri:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Sara, Lemina, Frankowski, Mertens, Sallai, Osimhen



Başakşehir: Deniz Dilmen, Ebosele, Opoku, Hamza, Operi, Umut, Deniz Türü, Djalo, Ömer Faruk, Brnic, Keny