Galatasaray-Başakşehir maçından notlar
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Galatasaray-Başakşehir maçından notlar

02.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:18
Galatasaray-Başakşehir maçından notlar

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk maçına çıktı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk maçına çıktı.

Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen ve 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan Aykut Kocaman, takımının başında ilk kez Galatasaray deplasmanında saha kenarında yer aldı.

Kocaman, turuncu-lacivertli takımın sahasında 5-1 kaybettiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Kocaman; Mehmet Topal, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba'nın yerine Azubuike, Gulbrandsen, Crivelli ve sakatlıktan dönen Giuliano'ya ilk 11'de şans verdi.

Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Deniz Türüç, Giuliano, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Yeni transferler yedekler arasında

Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı iki oyuncu, yedekler arasında yer aldı.

Tolga Ciğerci ve Youssuf Ndayishimiye, yedekler arasında forma şansı bekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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