Galatasaray-Başakşehir maçından notlar
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Galatasaray-Başakşehir maçından notlar

02.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:14
Galatasaray-Başakşehir maçından notlar

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de iki değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de iki değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Gaziantep'i 2-1 yendiği müsabakada ilk 11'de başlayan futbolculardan Younes Belhanda ve Emre Akbaba yedeğe çekildi.

Teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerlerine Peter Etebo ve Henry Onyekuru'yu görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru ve Ryan Babel ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Younes Belhanda ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Valentine Ozornwafor ve Bertuğ Elmaz oturdu.

Mustafa Muhammed yedekte

Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Mısır temsilcisi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiraladığı 23 yaşındaki santrfor, Medipol Başakşehir maçında yedek kulübesinde görev bekledi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes ise kadroda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao da kadroda yer almadı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay, doğumunun 85. yılında anıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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