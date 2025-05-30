Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Galatasaray Başakşehir Süper Lig maçı kaç kaç? Galatasaray Başakşehir kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Galatasaray Başakşehir canlı maç anlatımı ve Galatasaray Başakşehir kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Galatasaray Başakşehir kaç kaç? Galatasaray Başakşehir canlı maç anlatımı ve Galatasaray Başakşehir kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Başakşehir maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Başakşehir maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Başakşehir maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Başakşehir maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

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