Galatasaray, Başakşehir maçı için stada geldi Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maç öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maç öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21: 00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.Sarı-kırmızılı kafile, kritik karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı stadyuma gelirken sezon başından beri olduğu gibi şarkı dinledikleri ve otobüs camlarına vurarak stadyuma giriş yaptıkları görüldü.

Kaynak: DHA