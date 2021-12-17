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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, sakatlıktan dönen Marcao Teixeira da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, sakatlıktan dönen Marcao Teixeira da takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Öte yandan sakatlıktan dönen Marcao Teixeira, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sakatlıkları devam eden Sacha Boey tedavisinin ardından günü sağlık ekibi tarafından kendisi için hazırlanan program dahilinde geçirdi. Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00'da Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

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