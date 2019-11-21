Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

21.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:48

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

Sarı-kırmızılı ekip, antrenman sonrası Başakşehir maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.