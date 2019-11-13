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Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

13.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:04
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 12'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, core stabilizasyon hareketleri yaptı. Ardından ısınma hareketlerine geçilen antrenmanın ana bölümünde koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Ryan Babel, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Mario Lemina yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA
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