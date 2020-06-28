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Galatasaray, Başakşehir'e geldi

Galatasaray kafilesi, Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde Fatih Terim stadına giriş yaptı.

Galatasaray, Başakşehir'e geldi
28.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:40

Galatasaray kafilesi, Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde Fatih Terim stadına giriş yaptı.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, Fatih Terim Stadı'na geniş güvenlik önlemleri altında giriş yaptı. Sarı-kırmızılı kafile stada giriş esnasında ise otobüsün camlarına vurarak önemli maçlar öncesinde yaptıkları geleneği uyguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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