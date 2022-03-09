Galatasaray-Barcelona maçının biletleri 14 Mart'ta satışa çıkarılacak - Haberler

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Galatasaray-Barcelona maçının biletleri 14 Mart'ta satışa çıkarılacak

AA - Ercan Doğan - Spor
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Galatasaray-Barcelona maçının biletleri 14 Mart'ta satışa çıkarılacak

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile 17 Mart Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletleri, 14 Mart Pazartesi günü satışa çıkarılacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ile 17 Mart Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletleri, 14 Mart Pazartesi günü satışa çıkarılacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine 14 Mart Pazartesi günü satılacak biletleri, GS logolu Passolig kart sahipleri ise 15 Mart Salı günü saat 11.00'den itibaren temin edebilecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Galatasaray, Barcelona, 14 Mart, Mart, Spor, Haberler

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